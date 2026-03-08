Assine
Os cotados para o futuro Ministério da Segurança Pública e para a Polícia Federal

Lula tem sinalizado a auxiliares que, se o Congresso confirmar mudança na Constituição, deve criar pasta focada no combate à criminalidade. Nomes da PF despontam para assumir a vaga de Andrei Rodrigues, favorito para comandar novo órgão

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
08/03/2026 00:30

Os cotados para o futuro Ministério da Segurança Pública e para a Polícia Federal crédito: Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Com a aprovação pelo Congresso da PEC da Segurança, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reforçado a integrantes da equipe a disposição de recriar o Ministério da Segurança Pública. O texto já foi aprovado pela Câmara e agora depende do aval dos senadores. O principal cotado para assumir a pasta é o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que possui a total confiança do petista e da primeira-dama, Janja Lula Silva. 

A eventual nomeação de Rodrigues abrirá a vaga para o comando da PF. Dois nomes aparecem como favoritos para o posto. O primeiro é o do atual diretor-executivo do órgão, William Marcel Murad. Ele tem relações estreitas com o atual diretor-geral e também é cogitado para assumir a secretaria-executiva do Ministério da Segurança Pública.

O outro cotado para o comando da PF é o atual diretor de Proteção à Pessoa do órgão, Alexsander Castro de Oliveira. No início do governo ele foi secretário extraordinário de Segurança Imediata do Presidente da República e se aproximou de Lula e de Janja.

Quem também deve integrar a equipe da futura pasta é o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Chico Lucas. Ele chegou ao posto com as bençãos do PT e do governador do Piauí, Rafael Fonteles, além de contar com o apoio de secretários estaduais de Segurança. Antes de ser nomeado para a Esplanada dos Ministérios, ele era secretário de Segurança do governo piauiense.

