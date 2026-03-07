‘Para apoiar Lula, não precisamos de federação’, diz Ivan Valente, do PSOL

Veterano do PSOL, o deputado Ivan Valente disse à coluna esperar que, neste sábado, 7, a tese contra uma federação do partido com o PT saia derrotada por algo como 75% a 25%. “Pode ser até 80/20”, estima o parlamentar, que afirma não haver defecções em seu grupo, que reúne a maioria dos 14 deputados federais da legenda.

O PSOL decide se haverá federação na reunião de seu diretório nacional neste sábado. O principal defensor da união com o PT é Guilherme Boulos, além de Erika Hilton. Eles afirmam estar preocupados com a cláusula de barreira e com a necessidade de fortalecimento da esquerda.

“A gente vai continuar apoiando o Lula, não precisa de federação para isso. A coligação dá conta”, disse Ivan Valente, afirmando que o tema é polêmico até mesmo dentro do PT. Na quinta-feira, Edinho Silva fez um vídeo defendendo a parceria.

Para Ivan Valente, a cláusula de barreira não atingirá o partido. Um de seus temores é que, ao contrário do que espera Boulos, o partido acabe enfraquecido por ter limite dentro da federação na indicação de candidatos. Outro ponto de crítica é que o PT, por ser hegemônico, pode acabar ditando a orientação dos psolistas numa federação.

“A federação é claro que ajuda mais o PT. Mas não é só isso: ela prejudica Lula, prejudica a campanha, promove luta interna e não nos faz avançar numericamente”, disse o deputado.

Ivan Valente foi dirigente do PT por mais de 20 anos. Saiu do partido e ajudou na formação do PSOL. O partido já tem uma federação com a Rede que, como mostrou a coluna, não seguirá a legenda em eventual federação com o PT.