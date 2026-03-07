Streamings lançam projeto para formar mão de obra

Netflix, Globoplay, Amazon MGM e representantes da indústria do cinema investirão na formação profissional no setor audiovisual, com o apoio da Prefeitura de São Paulo.

O programa Audiovisual 360º, anunciado nessa sexta-feira, 6, terá 12 meses de imersão, partirá de módulos introdutórios até trilhas de especialização, mentorias e atividades práticas, incluindo estágio supervisionado.

O objetivo é ampliar a base de técnicos qualificados para atuar na cadeia produtiva do audiovisual e facilitar a transição entre formação e mercado de trabalho.

O streaming tem sido um propulsor do audiovisual, que cresce rapidamente e o setor precisa acompanhar esse movimento com formação técnica, afirmou o diretor executivo da Strima, Luizio Felipe Rocha.

O projeto foi estruturado para formar cerca de 200 alunos, com trilhas técnicas em áreas como produção, logística, fotografia, som, direção de set, pós-produção e novas tecnologias aplicadas ao audiovisual.