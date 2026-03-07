Assine
overlay
Início PlatôBr

Streamings lançam projeto para formar mão de obra

Projeto de gigantes do streaming capacitará profissionais para a indústria do audiovisual

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
07/03/2026 07:11

compartilhe

SIGA
x
Streamings lançam projeto para formar mão de obra
Streamings lançam projeto para formar mão de obra crédito: Platobr Politica

Netflix, Globoplay, Amazon MGM e representantes da indústria do cinema investirão na formação profissional no setor audiovisual, com o apoio da Prefeitura de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O programa Audiovisual 360º, anunciado nessa sexta-feira, 6, terá 12 meses de imersão, partirá de módulos introdutórios até trilhas de especialização, mentorias e atividades práticas, incluindo estágio supervisionado.

O objetivo é ampliar a base de técnicos qualificados para atuar na cadeia produtiva do audiovisual e facilitar a transição entre formação e mercado de trabalho.

O streaming tem sido um propulsor do audiovisual, que cresce rapidamente e o setor precisa acompanhar esse movimento com formação técnica, afirmou o diretor executivo da Strima, Luizio Felipe Rocha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto foi estruturado para formar cerca de 200 alunos, com trilhas técnicas em áreas como produção, logística, fotografia, som, direção de set, pós-produção e novas tecnologias aplicadas ao audiovisual.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay