Sem federação, líderes do PSOL dizem que Boulos se filiará ao PT; ministro nega

Lideranças do PSOL ouvidas pela coluna dizem acreditar que Guilherme Boulos deixará a sigla e se filiará ao PT após a rejeição da federação entre os partidos. A federação será votada no PSOL neste sábado, 7. O ministro nega a intenção de trocar de legenda.

Boulos é o principal apoiador e articulador pela federação do PSOL com o PT. Lideranças psolistas afirmam que, mesmo sabendo da derrota da federação, Boulos quer seguir com a ideia para ter uma desculpa para deixar o partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O temor é que Boulos leve consigo outros quadros importantes do PSOL para o PT, como a deputada Erika Hilton, que também é a favor da federação.