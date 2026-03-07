Assine
overlay
Início PlatôBr

Sem federação, líderes do PSOL dizem que Boulos se filiará ao PT; ministro nega

PSOL vota federação com o PT neste sábado

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima e Tatiana Farah
Bruna Lima e Tatiana Farah
Repórter
07/03/2026 04:11

compartilhe

SIGA
x
Sem federação, líderes do PSOL dizem que Boulos se filiará ao PT; ministro nega
Sem federação, líderes do PSOL dizem que Boulos se filiará ao PT; ministro nega crédito: Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Lideranças do PSOL ouvidas pela coluna dizem acreditar que Guilherme Boulos deixará a sigla e se filiará ao PT após a rejeição da federação entre os partidos. A federação será votada no PSOL neste sábado, 7. O ministro nega a intenção de trocar de legenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Boulos é o principal apoiador e articulador pela federação do PSOL com o PT. Lideranças psolistas afirmam que, mesmo sabendo da derrota da federação, Boulos quer seguir com a ideia para ter uma desculpa para deixar o partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O temor é que Boulos leve consigo outros quadros importantes do PSOL para o PT, como a deputada Erika Hilton, que também é a favor da federação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay