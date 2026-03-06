Assine
overlay
Início PlatôBr

Os dois pesos e as muitas medidas do PT nos vazamentos

PT reclama de vazamento de dados de Lulinha, mas não se importou quando o alvo era Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
06/03/2026 07:07

compartilhe

SIGA
x
Os dois pesos e as muitas medidas do PT nos vazamentos
Os dois pesos e as muitas medidas do PT nos vazamentos crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

Os petistas se revoltaram com o vazamento de dados bancários do filho de Lula, Fábio Luís, o Lulinha. Os dados foram divulgados antes que o ministro Flávio Dino pudesse julgar o pedido de Lulinha para não passar à CPI Mista do INSS a quebra de seus sigilos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mas toda essa indignação não ocorreu quando o alvo era Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos dois últimos anos, inquéritos, documentos e até mesmo a minuta do golpe, que corriam em sigilo de justiça, foram vazados em Brasília.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay