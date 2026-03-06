Os dois pesos e as muitas medidas do PT nos vazamentos
PT reclama de vazamento de dados de Lulinha, mas não se importou quando o alvo era Bolsonaro
Os petistas se revoltaram com o vazamento de dados bancários do filho de Lula, Fábio Luís, o Lulinha. Os dados foram divulgados antes que o ministro Flávio Dino pudesse julgar o pedido de Lulinha para não passar à CPI Mista do INSS a quebra de seus sigilos.
Mas toda essa indignação não ocorreu quando o alvo era Jair Bolsonaro.
Nos dois últimos anos, inquéritos, documentos e até mesmo a minuta do golpe, que corriam em sigilo de justiça, foram vazados em Brasília.