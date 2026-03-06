Os dois pesos e as muitas medidas do PT nos vazamentos

Os petistas se revoltaram com o vazamento de dados bancários do filho de Lula, Fábio Luís, o Lulinha. Os dados foram divulgados antes que o ministro Flávio Dino pudesse julgar o pedido de Lulinha para não passar à CPI Mista do INSS a quebra de seus sigilos.

Mas toda essa indignação não ocorreu quando o alvo era Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos dois últimos anos, inquéritos, documentos e até mesmo a minuta do golpe, que corriam em sigilo de justiça, foram vazados em Brasília.