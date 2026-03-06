Assine
Genial/Quaest testa efeito Vorcaro na eleição

Pesquisadores vão a campo com questões sobre a influência do escândalo envolvendo Daniel Vorcaro na opinião dos eleitores

Tatiana Farah
Repórter
06/03/2026 02:09

Genial/Quaest testa efeito Vorcaro na eleição

A pesquisa Genial/Quaest que entra em campo nesta sexta-feira, 6, vai testar o efeito Vorcaro na eleição. O instituto perguntará aos eleitores quem tem a imagem mais afetada pelo escândalo do Banco Master. As alternativas apresentadas são: o governo Lula, o governo Bolsonaro, o STF, o Congresso Nacional, o Banco Central, todos eles ou nenhum deles.

Os entrevistados devem responder também se a prisão de Daniel Vorcaro e as fraudes envolvendo o Master afetam sua orientação sobre o voto na eleição de outubro.

Além de investigar o alcance do escândalo, a pesquisa vai abordar o impacto da guerra no Irã sobre o eleitorado e o efeito no bolso dos brasileiros com a isenção de IR de quem ganha até R$ 5 mil. O instituto vai medir também a avaliação dos eleitores sobre o STF.

Outra pergunta aos 2004 pesquisados: um eventual apoio de Donald Trump mais ajuda ou atrapalha Flávio Bolsonaro?

A pesquisa sobre preferência eleitoral apresenta, além de Lula e Flávio, os nomes de Aldo Rebelo, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

O campo se encerra na segunda-feira, 9.

overflay