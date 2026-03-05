Assine
overlay
Início PlatôBr

A pauta quente e o estande vazio na feira de Segurança Pública

Policiais e agentes de segurança preferiram estande sobre armas a falar sobre violência contra a mulher na feira

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
05/03/2026 12:09

compartilhe

SIGA
x
A pauta quente e o estande vazio na feira de Segurança Pública
A pauta quente e o estande vazio na feira de Segurança Pública crédito: Bruna Lima

Em um período marcado por casos de feminicídio, um estande na II Conferência de Segurança Pública não empolgou os participantes, geralmente policiais e agentes das secretarias de segurança dos estados. Justamente o que trata da violência contra a mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto Antes que aconteça, coordenado pela senadora Daniella Ribeiro, do PP da Paraíba, até atraiu a presença do ministro Wellington César Lima e Silva e de Hugo Motta, quando a senadora estava presente. Mas, na manhã desta quarta-feira, chamou muito menos atenção do que outros estandes, como o de armamentos não letais, reconhecimento facial e materiais de proteção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O programa “Antes que aconteça” é uma Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e tem como objetivo principal combater a violência contra as mulheres por meio da implementação de políticas públicas que promovam autonomia, segurança e proteção às vítimas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay