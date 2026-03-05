A pauta quente e o estande vazio na feira de Segurança Pública

Em um período marcado por casos de feminicídio, um estande na II Conferência de Segurança Pública não empolgou os participantes, geralmente policiais e agentes das secretarias de segurança dos estados. Justamente o que trata da violência contra a mulher.

O projeto Antes que aconteça, coordenado pela senadora Daniella Ribeiro, do PP da Paraíba, até atraiu a presença do ministro Wellington César Lima e Silva e de Hugo Motta, quando a senadora estava presente. Mas, na manhã desta quarta-feira, chamou muito menos atenção do que outros estandes, como o de armamentos não letais, reconhecimento facial e materiais de proteção.

O programa “Antes que aconteça” é uma Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e tem como objetivo principal combater a violência contra as mulheres por meio da implementação de políticas públicas que promovam autonomia, segurança e proteção às vítimas.