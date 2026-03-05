O que Rodrigo Pacheco considera para ir para o União Brasil
Senador deve anunciar filiação nos próximos dias para concorrer ao governo de Minas
Rodrigo Pacheco já pode estar com um pé dentro do União Brasil. Ele teve conversas com outros partidos, mas está propenso a escolher o União para concorrer ao governo de Minas. E alguns fatores estão sendo considerados pelo senador, hoje no PSD, segundo interlocutores próximos.
A boa relação que Pacheco tem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um desses fatores. Outro ponto é que o senador considera que o União Brasil deve se manter neutro na eleição nacional, o que facilitaria seu palanque com Lula em Minas Gerais.
Pacheco também vê que o União Brasil tem capilaridade em Minas e articulação com os municípios, o que ajuda a encorpar a campanha no interior.
E mais uma questão está sendo apreciada pelos interlocutores de Pacheco. É que o deputado Rodrigo de Castro, seu aliado, assumiu, no mês passado, a presidência do União em Minas.