Assine
overlay
Início PlatôBr

O que Rodrigo Pacheco considera para ir para o União Brasil

Senador deve anunciar filiação nos próximos dias para concorrer ao governo de Minas

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
05/03/2026 04:01

compartilhe

SIGA
x
O que Rodrigo Pacheco considera para ir para o União Brasil
O que Rodrigo Pacheco considera para ir para o União Brasil crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Rodrigo Pacheco já pode estar com um pé dentro do União Brasil. Ele teve conversas com outros partidos, mas está propenso a escolher o União para concorrer ao governo de Minas. E alguns fatores estão sendo considerados pelo senador, hoje no PSD, segundo interlocutores próximos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A boa relação que Pacheco tem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é um desses fatores. Outro ponto é que o senador considera que o União Brasil deve se manter neutro na eleição nacional, o que facilitaria seu palanque com Lula em Minas Gerais.

Pacheco também vê que o União Brasil tem capilaridade em Minas e articulação com os municípios, o que ajuda a encorpar a campanha no interior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E mais uma questão está sendo apreciada pelos interlocutores de Pacheco. É que o deputado Rodrigo de Castro, seu aliado, assumiu, no mês passado, a presidência do União em Minas.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay