Deputado quer que ministro da Justiça fale sobre acesso de Vorcaro a sistema da PF

PF revelou que sicário de Vorcaro tinha acesso a sistema interno de base de dados usados para investigação policial

05/03/2026 02:01

Deputado quer que ministro da Justiça fale sobre acesso de Vorcaro a sistema da PF crédito: Foto: Banco Master/Divulgação

O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, pode ser convocado para explicar à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados como o banqueiro preso Daniel Vorcaro e seu intitulado sicário tiveram acesso aos sistemas internos da Polícia Federal.

O ministro foi alvo de um requerimento de convocação nessa quarta-feira, 4, após a operação da Polícia Federal que voltou a prender o CEO do Banco Master. A PF afirma que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado como o sicário de Vorcaro, realizava consultas e extrações de informações em bases de dados utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial.

Tais acessos teriam ocorrido mediante utilização de credenciais funcionais pertencentes a terceiros, permitindo a obtenção de informações protegidas por sigilo institucional. A partir dessa metodologia, de acordo com a autoridade policial, o investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e até mesmo de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol, diz a decisão do ministro do STF André Mendonça.

O autor do requerimento, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a convocação de Lima e Silva é importante devido a ausência de informações claras sobre os mecanismos de proteção de dados sigilosos e sobre a responsabilização de indivíduos que acessam indevidamente sistemas estratégicos.

Integrantes da comissão ouvidos pela coluna afirmaram que o requerimento pode ser votado na próxima semana.

