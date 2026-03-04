Nota da defesa de Vorcaro sobre atentado a Lauro Jardim não para em pé

A assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro divulgou uma nota à imprensa nesta tarde dizendo que o banqueiro jamais teve a intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas e que suas mensagens foram tiradas de contexto. Mas a versão não para em pé.

O diálogo revelado pela Polícia Federal e citado na decisão do ministro do STF André Mendonça, nesta quarta-feira, 4, mostra que Vorcaro sugeriu que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão colocasse gente seguindo esse cara [Lauro Jardim], pra pegar tudo dele. Mourão, que é apontado pela PF como sicário do banqueiro, respondeu: vou fazer isto.

Na sequência, a PF cita outra troca de mensagens, posterior, entre Vorcaro e o sicário Mourão, em que o empresário diz que quer dar um pau no jornalista, quebrar todos os dentes. Num assalto [sic]. Em seguida, revelou a PF, o sicário respondeu com dois símbolos de sinal positivo.

Ainda em relação à mensagem de Vorcaro: Quero dar um pau nele (no jornalista), Mourão pergunta: Pode? Vou olhar isso. E, confirmando o animus de agressão, Vorcaro responde: Sim, destacou a decisão de André Mendonça, baseada nas investigações da PF.

O diálogo entre Vorcaro e seu sicário mostra, portanto, que o banqueiro seguiu com a conversa sobre atacar Lauro Jardim, tratando e autorizando a agressão em mais de uma ocasião.

Vorcaro, o cunhado Fabiano Zettel e Mourão foram presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, sob a suspeita da prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por uma organização criminosa.