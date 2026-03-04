Assine
overlay
Início PlatôBr

Nota da defesa de Vorcaro sobre atentado a Lauro Jardim não para em pé

Assessoria disse que mensagens "foram tiradas de contexto"; Vorcaro tratou sobre atentado a jornalista mais de uma vez

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
04/03/2026 18:03

compartilhe

SIGA
x
Nota da defesa de Vorcaro sobre atentado a Lauro Jardim não para em pé
Nota da defesa de Vorcaro sobre atentado a Lauro Jardim não para em pé crédito: Reprodução

A assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro divulgou uma nota à imprensa nesta tarde dizendo que o banqueiro jamais teve a intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas e que suas mensagens foram tiradas de contexto. Mas a versão não para em pé.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O diálogo revelado pela Polícia Federal e citado na decisão do ministro do STF André Mendonça, nesta quarta-feira, 4, mostra que Vorcaro sugeriu que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão colocasse gente seguindo esse cara [Lauro Jardim], pra pegar tudo dele. Mourão, que é apontado pela PF como sicário do banqueiro, respondeu: vou fazer isto.

Na sequência, a PF cita outra troca de mensagens, posterior, entre Vorcaro e o sicário Mourão, em que o empresário diz que quer dar um pau no jornalista, quebrar todos os dentes. Num assalto [sic]. Em seguida, revelou a PF, o sicário respondeu com dois símbolos de sinal positivo.

Ainda em relação à mensagem de Vorcaro: Quero dar um pau nele (no jornalista), Mourão pergunta: Pode? Vou olhar isso. E, confirmando o animus de agressão, Vorcaro responde: Sim, destacou a decisão de André Mendonça, baseada nas investigações da PF.

O diálogo entre Vorcaro e seu sicário mostra, portanto, que o banqueiro seguiu com a conversa sobre atacar Lauro Jardim, tratando e autorizando a agressão em mais de uma ocasião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vorcaro, o cunhado Fabiano Zettel e Mourão foram presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, sob a suspeita da prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por uma organização criminosa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay