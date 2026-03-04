Ministro Silvio Costa nega que será vice de João Campos

A briga eleitoral esquenta em Pernambuco. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, teve de correr às redes sociais nesta quarta-feira, 4, para negar que seria vice-governador na chapa de João Campos, do PSB.

Costa diz que seu projeto “é muito claro”: ser candidato ao Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A situação do PT em Pernambuco está embolada. O partido tem a opção de ficar nos dois palanques, de João Campos e da governadora Raquel Lyra. Os nomes ao Senado na mesa são os de Silvio Costa, do senador Humberto Costa e de Marília Arraes. As vagas são duas.