Ministro Silvio Costa nega que será vice de João Campos

Ministro de Lula foi às redes sociais para debelar notícia de que abriria mão de concorrer ao Senado

Tatiana Farah
Repórter
04/03/2026 17:15

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A briga eleitoral esquenta em Pernambuco. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, teve de correr às redes sociais nesta quarta-feira, 4, para negar que seria vice-governador na chapa de João Campos, do PSB.

Costa diz que seu projeto “é muito claro”: ser candidato ao Senado.

A situação do PT em Pernambuco está embolada. O partido tem a opção de ficar nos dois palanques, de João Campos e da governadora Raquel Lyra. Os nomes ao Senado na mesa são os de Silvio Costa, do senador Humberto Costa e de Marília Arraes. As vagas são duas.

