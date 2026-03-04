Ministro Silvio Costa nega que será vice de João Campos
Ministro de Lula foi às redes sociais para debelar notícia de que abriria mão de concorrer ao Senado
A briga eleitoral esquenta em Pernambuco. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, teve de correr às redes sociais nesta quarta-feira, 4, para negar que seria vice-governador na chapa de João Campos, do PSB.
Costa diz que seu projeto “é muito claro”: ser candidato ao Senado.
A situação do PT em Pernambuco está embolada. O partido tem a opção de ficar nos dois palanques, de João Campos e da governadora Raquel Lyra. Os nomes ao Senado na mesa são os de Silvio Costa, do senador Humberto Costa e de Marília Arraes. As vagas são duas.