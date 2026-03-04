O encontro de João Campos com Edinho Silva nesta quarta

Presidente nacional do PSB, João Campos se reúne nesta quarta-feira, 4, com o presidente do PT, Edinho Silva. Na pauta sobre a eleição, um tema espinhoso: os petistas oficializaram a candidatura do presidente do Iphan, Leandro Grass, ao governo, mas o PSB queria o apoio do PT a Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) ao governo do Distrito Federal.

João Campos se reuniu mais cedo com Cappelli e dirigentes do partido no Distrito Federal. Os dirigentes apontaram a ao presidente do PSB que é difícil construir um palanque amplo se o PT está indicando dois nomes do partido aos cargos majoritários, governo do DF, com Grass, e Senado, com a deputada Erika Kokay.

A expectativa dos pessebistas do DF é que João Campos defenda uma aliança em torno de Cappelli.