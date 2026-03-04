Assine
O encontro de João Campos com Edinho Silva nesta quarta

Presidente do PSB, João Campos se reuniu antes com Ricardo Cappelli, que quer apoio do PT para se candidatar ao governo do DF

Tatiana Farah
04/03/2026 16:03

O encontro de João Campos com Edinho Silva nesta quarta crédito: Foto: Amado Mundo

Presidente nacional do PSB, João Campos se reúne nesta quarta-feira, 4, com o presidente do PT, Edinho Silva. Na pauta sobre a eleição, um tema espinhoso: os petistas oficializaram a candidatura do presidente do Iphan, Leandro Grass, ao governo, mas o PSB queria o apoio do PT a Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) ao governo do Distrito Federal.

João Campos se reuniu mais cedo com Cappelli e dirigentes do partido no Distrito Federal. Os dirigentes apontaram a ao presidente do PSB que é difícil construir um palanque amplo se o PT está indicando dois nomes do partido aos cargos majoritários, governo do DF, com Grass, e Senado, com a deputada Erika Kokay.

A expectativa dos pessebistas do DF é que João Campos defenda uma aliança em torno de Cappelli.

