Assine
overlay
Início PlatôBr

PEC da Segurança vai ao plenário e maioridade penal será discutida em texto separado

Decisão sobre votação foi tomada depois de impasse na comissão especial; Câmara promete instalar colegiado específico ainda neste semestre

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
04/03/2026 15:15

compartilhe

SIGA
x
PEC da Segurança vai ao plenário e maioridade penal será discutida em texto separado
PEC da Segurança vai ao plenário e maioridade penal será discutida em texto separado crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a PEC da Segurança Pública será levada diretamente ao plenário ainda nesta quarta-feira, 4, e que o trecho sobre redução da maioridade penal ficará fora do texto principal. A decisão da Presidência é avocar a PEC direto ao plenário para que ela possa ser deliberada no dia de hoje, afirmou. Segundo ele, o tema da maioridade será tratado em uma matéria à parte, com compromisso de instalação de comissão especial ainda neste semestre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida foi tomada após o cancelamento, pela manhã, da votação na comissão especial que analisava a proposta. O principal ponto de tensão era a previsão de um referendo, em 2028, para que a população decidisse sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos dispositivo incluído no relatório do deputado Mendonça Filho (União-PE) e que divide o plenário.

Ao justificar a separação, Motta afirmou que optou por não misturar a discussão estrutural da segurança pública com um tema que provoca forte polarização. Entendemos que essa é uma pauta importante que precisa ser discutida, porém você trazer um tema como esse para uma pauta estrutural como é a pauta da segurança () seria trazer para o debate um tema que nós entendemos que a Câmara deve deliberar apenas sobre ele, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sem o trecho sobre a maioridade, a PEC mantém o foco na reorganização do sistema de segurança pública, com reforço da integração entre União, estados e municípios. O texto já havia passado pela CCJ e vinha sendo negociado com líderes e representantes do governo nos últimos dias. Para ser aprovada no plenário da Câmara, a proposta precisa de ao menos 308 votos favoráveis, em dois turnos.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay