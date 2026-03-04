Em meio à votação, governo debate PEC da Segurança em conferência com estados

Em meio às discussões da votação da PEC da Segurança, nesta quarta-feira, 4, o governo federal debateu sobre o projeto na II Conferência de Segurança Pública, organizada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública.

O evento, que tem policiais e secretários de segurança de todos os estados, começou na noite de terça-feira, 3, e se estende até sexta-feira, 6.

Enquanto o ministro da Justiça, Wellington César Lima, estava reunido com deputados debatendo o relatório do deputado Mendonça Filho, o secretário Nacional de Justiça, Chico Lucas, e o secretário de Políticas Penitenciárias, André Garcia, participaram da segunda plenária do dia e defenderam a aprovação da PEC da Segurança.

Após a fala inicial, os dois deixaram o evento para juntar esforços pela aprovação da medida.

A realização do evento é positiva para o governo federal porque, como contou a coluna, o Ministério da Justiça tem procurado as polícias estaduais pedindo diálogo com as suas respectivas bancadas na Câmara dos Deputados pela aprovação de medidas da pasta.

Nesta tarde, o presidente da Câmara, Hugo Motta, se reunirá com líderes partidários para discutir a PEC da Segurança e, em seguida, a proposta será votada no plenário.