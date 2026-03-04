O encontro de Pacheco com o MDB nesta quarta-feira
Rodrigo Pacheco terá almoço com Baleia Rossi em Brasília
Depois de se reunir com o PSDB na semana passada, Rodrigo Pacheco terá um almoço nesta quarta-feira com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e outras lideranças do partido. Na pauta, a eleição ao governo de Minas. O almoço ocorrerá em Brasília.
A ideia é aparar arestas depois que circulou notícia de que Pacheco teria afirmado que se filiaria ao MDB para ser candidato a governador. O senador negou e quer esclarecer que respeita a pré-candidatura do ex-vereador Gabriel Azevedo, de quem é amigo.
Pacheco, que é do PSD, também vai avisar a Baleia que deve anunciar uma filiação a outra legenda em breve, dentro da janela partidária que se inicia na quinta-feira.