Novo quer lançar ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel ao Senado pelo RJ

Lideranças do partido esperam filiar Rodrigo Pimentel nas próximas semanas

Bruna Lima
04/03/2026 07:01

O partido Novo no Rio de Janeiro quer lançar o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel como candidato ao Senado pelo estado.

Pimentel é coautor do livro Elite da Tropa, que inspirou a série de filmes Tropa de Elite. Atualmente, ele é palestrante e consultor na área de Segurança Pública.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, o partido espera concretizar a filiação de Pimentel até a próxima semana. Lideranças do Novo afirmam que as conversas sobre a candidatura do ex-capitão do Bope estão avançadas.

A assessoria de Pimentel confirmou que ele vem conversando com partidos políticos, mas negou que ele será candidato em outubro.

O Rodrigo é palestrante, quer continuar fazendo as palestras, tanto motivacionais quanto sobre a dinâmica do crime no Brasil e domínio territorial, afirmou a assessoria.

A equipe do ex-capitão do Bope também disse que ele lançará um projeto nas redes sociais que vai parecer que é algo político, mas é um projeto privado.

Lideranças do Novo também vêm conversando com o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Filipe Curi, para lançá-lo candidato ao Palácio Guanabara. O diálogo, entretanto, ainda não avançou.

