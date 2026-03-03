Assine
A gangorra do PT no Ceará

Governador Elmano de Freitas empurra pra junho os nomes indicados para o Senado no Ceará

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
03/03/2026 09:09

Mais um estado em que o romance entre o PT e o PSB não está tão afinado. Além de Pernambuco, a situação se complica agora no Ceará, onde o governador petista Elmano de Freitas empurrou para “junho ou julho” a decisão de quem o partido vai apoiar para o Senado.

Em atos públicos no final de semana, os petistas afagaram tanto Cid Gomes, do PSB, quanto Eunício Oliveira, do MDB.

Depois de dizer que estava afastado do ministro Camilo Santana, neste final de semana Cid Gomes participou de evento com Elmano e Camilo em que se desdobrou em elogios aos petistas.

Cid Gomes tem afirmado que, independentemente de quem o PT vai apoiar, ele fará campanha para Elmano.

No páreo, além dos dois, está o líder do governo na Câmara, o petista José Guimarães.

Guimarães, aliás, deu uma entrevista lembrando que Cid é irmão de Ciro Gomes, o candidato do PSDB no estado, que bate de frente com os petistas e lidera as pesquisas.

