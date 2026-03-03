Assine
Flávio é relator de lei que proíbe donos de clubes de tiro de doar para campanha

Projeto de lei está travado no Senado desde julho do ano passado e trata dos clubes dos quais os bolsonaristas são próximos

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
03/03/2026 06:09

Flávio é relator de lei que proíbe donos de clubes de tiro de doar para campanha crédito: Reprodução

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro ainda não entregou seu relatório sobre o projeto de lei que veda empresários ligados à indústria e ao comércio de armas de financiarem campanhas eleitorais. Ele é o relator da proposta desde julho passado.

De autoria da senadora Eliziane Gama, do Cidadania do Maranhão, o projeto de lei proíbe que candidatos e partidos recebam dinheiro de empresários da indústria armamentista e ligados a clubes de tiro esportivo, de quem Flávio e os bolsonaristas são próximos.

A senadora afirma que a proposta tem o objetivo de impedir que a indústria de armas contamine as eleições e os políticos brasileiros.

