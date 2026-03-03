Lula se reuniu fora da agenda com ministro corregedor eleitoral

O presidente Lula teve, no dia 10 de dezembro, um encontro fora da agenda oficial com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Carlos Ferreira, corregedor eleitoral do pleito deste ano. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto e, embora não constasse na agenda pública, a entrada do ministro foi registrada no sistema do palácio.

O encontro foi solicitado por Lula. Segundo relatos, os dois estiveram a sós durante a maior parte da conversa, com poucas interrupções do chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e de um garçom que serviu café.

Durante a conversa, Lula disse a Antonio Carlos Ferreira que aquela seria a primeira de uma série de reuniões que o presidente pretendia fazer com ministros do STJ. Três meses antes, Lula havia recebido, na Granja do Torto, 23 dos então 31 ministros do tribunal que é composto por 33 integrantes e estava, naquele momento, com duas vagas em aberto.

Lula e Ferreira também relembraram passagens pela Caixa Econômica Federal, onde o ministro atuou como diretor jurídico, além de comentarem sobre amigos em comum. O tom da conversa foi descrito como informal.

Em outro momento, Lula perguntou ao ministro o que pensava sobre Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A indicação do então advogado-geral da União havia ocorrido semanas antes. Ferreira elogiou Messias, segundo interlocutores.

Os dois também falaram sobre a situação de governadores que enfrentam processos com risco de cassação no TSE. Foram citados Antonio Denarium, de Roraima, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ambos de oposição ao governo e aliados da família Bolsonaro. De acordo com pessoas que acompanham o assunto, Lula teria se limitado a avaliar que seria difícil cassar governadores em ano eleitoral, sem fazer qualquer pedido contra os dois.

Uma semana depois do encontro, o ministro foi eleito e tomou posse do cargo de corregedor, o que já estava previsto por ele ser o mais antigo no TSE, onde atua desde junho de 2023.