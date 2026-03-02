Ex-presidente de diretório do PSD foi o principal doador de Douglas Ruas em 2022
Douglas Ruas é o principal oponente de Eduardo Paes, do PSD, na corrida pelo governo do Rio de Janeiro
Principal adversário de Eduardo Paes na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em outubro, Douglas Ruas teve como maior doador de sua campanha a deputado estadual em 2022 um homem que, à época, era dirigente municipal do… PSD, partido de Paes.
O generoso doador em questão é Anderson Tinoco Luz, ex-presidente do PSD em Rio Bonito (RJ).
Tinoco comandava o diretório do partido na cidade quando fez um Pix de R$ 190 mil à campanha de Ruas, que estreava nas urnas. Ele só deixou a presidência do PSD municipal em 2024, segundo apurou a coluna.
Candidato ao governo do Rio pelo PL e apoiado por Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas arrecadou um total de R$ 971,6 mil em 2022. Entre os financiadores da campanha estão o próprio Ruas, que colocou R$ 70 mil em seu caixa de campanha, e o pai dele, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo (RJ), que doou R$ 40 mil.