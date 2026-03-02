Assine
overlay
Início PlatôBr

Ex-presidente de diretório do PSD foi o principal doador de Douglas Ruas em 2022

Douglas Ruas é o principal oponente de Eduardo Paes, do PSD, na corrida pelo governo do Rio de Janeiro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
02/03/2026 09:07

compartilhe

SIGA
x
Ex-presidente de diretório do PSD foi o principal doador de Douglas Ruas em 2022
Ex-presidente de diretório do PSD foi o principal doador de Douglas Ruas em 2022 crédito: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Principal adversário de Eduardo Paes na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em outubro, Douglas Ruas teve como maior doador de sua campanha a deputado estadual em 2022 um homem que, à época, era dirigente municipal do… PSD, partido de Paes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O generoso doador em questão é Anderson Tinoco Luz, ex-presidente do PSD em Rio Bonito (RJ).

Tinoco comandava o diretório do partido na cidade quando fez um Pix de R$ 190 mil à campanha de Ruas, que estreava nas urnas. Ele só deixou a presidência do PSD municipal em 2024, segundo apurou a coluna.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Candidato ao governo do Rio pelo PL e apoiado por Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas arrecadou um total de R$ 971,6 mil em 2022. Entre os financiadores da campanha estão o próprio Ruas, que colocou R$ 70 mil em seu caixa de campanha, e o pai dele, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo (RJ), que doou R$ 40 mil.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay