Com Haddad candidato em SP, Márcio França tende a disputar Senado

Pré-candidato ao governo de São Paulo, Márcio França vai recuar agora que Lula convenceu Fernando Haddad a disputar contra Tarcísio de Freitas. A tendência de França é concorrer ao Senado.

PT e PSB, partido do ministro, falam em repetir a chapa da eleição passada: Lula presidente, Geraldo Alckmin vice, Haddad governador e Márcio França senador.

Se essa conta der certo, faltaria preencher a vaga de vice, possivelmente destinada a atrair outros partidos para o palanque do PT, e uma candidatura ao Senado.

Neste último ponto, Simone Tebet e Marina Silva ainda são incógnitas. As duas não fecharam com legendas para mudarem de partido. Na cúpula do PT paulista, o que se cogita é que Tebet concorra ao Senado e Marina seja puxadora de votos para a Câmara.