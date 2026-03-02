Assine
overlay
Início PlatôBr

Rede não acompanhará PSOL em eventual federação com o PT

Movimento de Boulos no PSOL busca união com o PT, mas Rede já tem posição contrária

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
02/03/2026 02:07

compartilhe

SIGA
x
Rede não acompanhará PSOL em eventual federação com o PT
Rede não acompanhará PSOL em eventual federação com o PT crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

As próximas semanas serão decisivas para a Rede e o PSOL, partidos que formam uma federação desde as eleições de 2022. A parceria está sob risco porque setores psolistas, como o grupo de Guilherme Boulos, querem que a legenda forme uma federação com o PT. O presidente da Rede, Paulo Lamac, afirmou à coluna que a legenda é contra essa aliança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Não acreditamos que o PSOL faça essa opção. Mas, caso eles façam, a Rede não acompanhará. Tanto o PSOL quanto a própria Rede surgiram de divergência de quadros do PT com a conduta do próprio PT”, disse Lamac (na foto com Heloísa Helena).

O PSOL colocará o tema em discussão no encontro que faz com os dirigentes, no dia 7 de março. Dois dias depois, será o encontro do diretório nacional da Rede, em que discutirão se apoiam ou não a manutenção da federação com o PSOL.

Como mostrou a coluna, Boulos e a deputada Erika Hilton farão campanha por uma federação com o PT.

PSOL e Rede têm em suas origens dirigentes e políticos oriundos do PT, como Ivan Valente, no PSOL, e Heloísa Helena e Marina Silva, na Rede. Assim, Lamac avalia que seria difícil compor uma federação com os petistas, embora o apoio à reeleição de Lula esteja garantido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Entendemos que há a necessidade de construção de alternativas dentro da centro-esquerda brasileira”, disse o presidente da Rede.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay