Rede não acompanhará PSOL em eventual federação com o PT

As próximas semanas serão decisivas para a Rede e o PSOL, partidos que formam uma federação desde as eleições de 2022. A parceria está sob risco porque setores psolistas, como o grupo de Guilherme Boulos, querem que a legenda forme uma federação com o PT. O presidente da Rede, Paulo Lamac, afirmou à coluna que a legenda é contra essa aliança.

“Não acreditamos que o PSOL faça essa opção. Mas, caso eles façam, a Rede não acompanhará. Tanto o PSOL quanto a própria Rede surgiram de divergência de quadros do PT com a conduta do próprio PT”, disse Lamac (na foto com Heloísa Helena).

O PSOL colocará o tema em discussão no encontro que faz com os dirigentes, no dia 7 de março. Dois dias depois, será o encontro do diretório nacional da Rede, em que discutirão se apoiam ou não a manutenção da federação com o PSOL.

Como mostrou a coluna, Boulos e a deputada Erika Hilton farão campanha por uma federação com o PT.

PSOL e Rede têm em suas origens dirigentes e políticos oriundos do PT, como Ivan Valente, no PSOL, e Heloísa Helena e Marina Silva, na Rede. Assim, Lamac avalia que seria difícil compor uma federação com os petistas, embora o apoio à reeleição de Lula esteja garantido.

“Entendemos que há a necessidade de construção de alternativas dentro da centro-esquerda brasileira”, disse o presidente da Rede.