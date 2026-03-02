Depois de Haddad, Planalto espera que próximo ‘sim’ para candidatura seja de Pacheco
Após o acerto de Lula com ministro da Fazenda, governo tem expectativa de que senador anuncie em breve a decisão de se lançar na corrida pelo governo de Minas Gerais
O PT e o Palácio do Planalto aguardam que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dê em breve uma resposta pública positiva ao convite feito pelo presidente Lula para que ele seja candidato ao governo do estado. A expectativa pelo desfecho aumentou depois que outra candidatura pendente, a do ministro Fernando Haddad (Fazenda), ao governo de São Paulo, foi encaminhada em conversas realizadas nas últimas semanas e durante o jantar com Lula no Palácio da Alvorada na quinta-feira, 26.
Para a próxima quarta-feira, 4, está marcado um almoço em Brasília com Pacheco, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), e dirigentes estaduais da legenda. Desse encontro, acreditam políticos próximos das negociações, pode sair a definição sobre o partido pelo qual o senador deve disputar a sucessão do governador Romeu Zema (Novo).
O MDB é uma das opções de legenda para Pacheco, que também conversa com o União Brasil. A escolha do partido se tornou a principal dúvida para a candidatura do senador. Ele prioriza uma sigla de centro para se lançar na corrida pelo governo do estado. Essa decisão, no entanto, vai depender das alianças nacionais dessas legendas, que ainda costuram acordos que podem interferir na formação das chapas em Minas.
No sábado, 28, Pacheco acompanhou Lula em visita a cidades da Zona da Mata de Minas Gerais atingidas por enchentes desde a semana passada. Os dois conversaram sobre as eleições no estado, sem que o senador tornasse pública sua decisão sobre a candidatura ao governo.