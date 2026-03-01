Manifestação bolsonarista teve alto volume, mas baixa eficiência digital, diz estudo
Levantamento da Ativaweb mostra menor capacidade de sustentação e conversão narrativa em comparação com atos anteriores
compartilheSIGA
As manifestações bolsonaristas nas capitais neste domingo, 1º, teve forte repercussão nas redes sociais, com 3,7 milhões de menções registradas em dez horas nas plataformas X, Facebook, Instagram e TikTok. Os dados são de um estudo da Ativaweb DataLab.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Ativaweb identificou, porém, que, apesar dos números absolutos elevados, essa foi a mobilização com menor eficiência estrutural entre as últimas analisadas no ambiente digital.
Segundo o levantamento, a conversa esteve concentrada em hashtags como #foralula, #foramoraes e #foratoffoli, com aceleração inicial intensa, mas menor capacidade de sustentação narrativa ao longo do tempo. O estudo aponta que, diferentemente de mobilizações anteriores, o movimento apresentou baixa conversão estrutural e menor encadeamento de pautas secundárias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Volume gera impacto momentâneo. Estrutura gera dominância digital, concluiu Alek Maracajá, autor do estudo, pontuando que números altos, por si, não sustentam o debate digital.