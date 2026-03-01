Assine
overlay
Início PlatôBr

Manifestação bolsonarista teve alto volume, mas baixa eficiência digital, diz estudo

Levantamento da Ativaweb mostra menor capacidade de sustentação e conversão narrativa em comparação com atos anteriores

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
01/03/2026 21:43

compartilhe

SIGA
x
Manifestação bolsonarista teve alto volume, mas baixa eficiência digital, diz estudo
Manifestação bolsonarista teve alto volume, mas baixa eficiência digital, diz estudo crédito: Cadu Pinotti/Ag?ncia Brasil

As manifestações bolsonaristas nas capitais neste domingo, 1º, teve forte repercussão nas redes sociais, com 3,7 milhões de menções registradas em dez horas nas plataformas X, Facebook, Instagram e TikTok. Os dados são de um estudo da Ativaweb DataLab.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Ativaweb identificou, porém, que, apesar dos números absolutos elevados, essa foi a mobilização com menor eficiência estrutural entre as últimas analisadas no ambiente digital.

Segundo o levantamento, a conversa esteve concentrada em hashtags como #foralula, #foramoraes e #foratoffoli, com aceleração inicial intensa, mas menor capacidade de sustentação narrativa ao longo do tempo. O estudo aponta que, diferentemente de mobilizações anteriores, o movimento apresentou baixa conversão estrutural e menor encadeamento de pautas secundárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Volume gera impacto momentâneo. Estrutura gera dominância digital, concluiu Alek Maracajá, autor do estudo, pontuando que números altos, por si, não sustentam o debate digital.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay