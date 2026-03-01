Candidatos esperam confirmação de Haddad para acelerar planos em SP
Expectativa dos petistas de SP é candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes se confirme na próxima semana
Deputados que buscam a reeleição e pré-candidatos do PT paulista esperam dar tração aos planos de suas campanhas a partir da semana que vem, quando Fernando Haddad deve anunciar, publicamente, sua candidatura ao governo de São Paulo.
Um parlamentar comentou com a coluna que, com a indecisão, os candidatos vêm tendo dificuldade de organizar os apoios e traçar planos de ação.
“A gente chega a um município ou região e não consegue falar sobre projetos, porque todas as questões são sobre quem será o candidato ao governo apoiado pelo PT. Se Haddad, Simone Tebet ou Marina Silva”, disse o político.
Não são só essas conversas que têm incomodado os candidatos. A falta de uma cabeça na campanha tem enfraquecido o combate ao principal adversário no estado, Tarcísio de Freitas.
O comentário entre parlamentares e candidatos paulistas nessa sexta-feira, 27, era que Haddad, enfim, “desencantou”. Agora, as vistas se voltam à montagem da chapa majoritária, com os nomes para vice e o Senado.