Uma semana de derrotas do governo no Congresso

A quebra dos sigilos fiscal e bancário do filho de Lula pela CPI Mista do INSS, entre cenas de pugilato parlamentar e acusações de fraude na votação, é apontada por congressistas petistas como apenas o mais notório dos erros cometidos pelo governo na articulação com a Câmara e o Senado nesta semana.

Acompanhada de perto pelos líderes governistas Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues, a sessão que abriu caminho para a CPI avançar sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, não é, contudo, a única derrotada que doeu nos governistas nos últimos dias.

Membros da base aliada lembram, afinal, que seis medidas provisórias caducaram sem votação pelo Congresso, uma delas considerada de interesse especial do governo: a que instituía um regime para incentivar centros de processamento de dados, o Redata.

Deputados petistas também contabilizam como um grave erro o governo ter deixado passar, na PEC da Segurança Pública, a possibilidade de um plebiscito para discutir a redução da maioridade penal. O tema é caro ao governo e aos partidos de esquerda e alimenta os debates com a direita nas redes sociais.

Outra derrota na semana: o PL Antifacção aprovado no Congresso tirou a previsão de R$ 30 bilhões para o Fundo Nacional de Segurança Pública que seriam arrecadados com a instituição do Cide-Bets, um imposto de 15% sobre as apostas esportivas.

Fora do Congresso, petistas ouvidos pela coluna apontam dois erros cometidos pelo governo nos últimos dias, ambos relacionados a medidas das quais o Planalto recuou.

Um deles foi Lula ter voltado atrás no decreto de privatização da navegação nos rios Tapajós, Tocantins e Madeira após revolta de ribeirinhos e indígenas. O Planalto disse ter mudado de ideia após ouvir essas populações o que não foi feito antes de baixar o decreto.

A outra crítica é quanto à taxação de produtos eletrônicos, anunciada no começo do mês e, depois de forte crítica, anulada pelo governo na tarde da sexta-feira, 27. A oposição já havia deitado e rolado com a nova taxa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Todo mundo sabe que não se cria imposto em ano eleitoral. Uma coisa é um imposto sobre bets, outra é essa taxa”, disse um influente deputado federal do PT.