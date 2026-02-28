Os planos de Bacellar para um secretário de Lula

O nome do secretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, André Ceciliano, aparece nas anotações do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar apreendidas pela Polícia Federal.

A informação consta no relatório da PF que indiciou Bacellar, nessa sexta-feira, 27, por vazar informações sobre uma operação que mirou o Comando Vermelho. O indiciamento do deputado estadual licenciado disse que ele era uma das lideranças do núcleo político da facção no Rio de Janeiro.

As anotações que citam Ceciliano mostram que Rodrigo Bacellar cogitava nomear o petista como secretário de Relações Institucionais caso vencesse a eleição ao governo fluminense. André Ceciliano foi presidente da Alerj pelos quatro anos anteriores à gestão de Bacellar.

O deputado indiciado tem se mostrado nos bastidores como um dos fiadores políticos da candidatura de Ceciliano ao mandato-tampão no governo do Rio depois que Cláudio Castro renunciar para concorrer ao Senado.

No PT, entretanto, algumas lideranças temem que o envolvimento de Bacellar com o Comando Vermelho respingue em Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda sobre as anotações apreendidas pela PF, outro nome que também teria vaga em um eventual governo Bacellar é Douglas Ruas, pré-candidato ao governo estadual pelo PL. O nome dele foi indicado como possível secretário de Obras.