No Mato Grosso, filha de José Riva é cortejada para subir em vários palanques

A deputada Janaina Riva aparece bem posicionada nas pesquisas de intenção de votos para o Senado e é procurada por caciques de diversas legendas no estado

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
28/02/2026 00:31

No Mato Grosso, filha de José Riva é cortejada para subir em vários palanques crédito: Foto: Marcos Lopes/ALMT

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), do Mato Grosso, mira alto em 2026. É pré-candidata ao Senado e apareceu bem posicionada nas pesquisas locais. A disputa, até o momento, é liderada pelo atual governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil). Com o desempenho, a deputada tem sido cortejada pelos diferentes espectros da política no estado.

Janaina é filha do ex-deputado estadual José Riva e construiu a carreira longe da influência política paterna. Riva chegou a responder a mais de 100 ações na Justiça por improbidade administrativa, peculato e corrupção. O ex-parlamentar estava preso quando ela ingressou na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Essa condição a fez criar sua própria pauta, ligada às mulheres e a temas como saúde e segurança, o que tem impulsionado suas pretensões.

Apesar dos planos aparentemente consolidados de disputar o Senado, a deputada tem sido procurada por caciques de diversas legendas. Foi oferecida a ela, por exemplo, a possibilidade de ser candidata a vice-governadora na chapa que deve ser liderada pelo atual vice-governador, Otaviano Pivetta (Republicanos), que ainda procura encorpar sua candidatura.

Essa possibilidade abriria espaço para que ministro Carlos Fávaro (PSD-MT) possa renovar o mandato para o Senado. Ele não aparece bem nas pesquisas entre os postulantes a uma vaga de senador. Esse arranjo tem as bençãos de Blairo Maggi, ex-governador, ex-ministro e bilionário empresário do agronegócio, que ainda tem grande influência política no estado e gostaria de ver Fávaro eleito senador. 

Janaina, entretanto, resiste à ideia e tem dito publicamente que será mesmo candidata ao Senado. Outro ponto crucial nessa disputa é que o sogro da deputada, o senador Wellington Fagundes (PL-MT), é pré-candidato ao governo do estado, embora ainda não tenha o apoio explícito do seu partido. O caminho mais natural é que suba no palanque do sogro, até para evitar uma briga de família.

