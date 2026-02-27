Assine
overlay
Início PlatôBr

Anotações de Bacellar mostram que ele cogitou ter Bap, do Flamengo, como vice

Polícia Federal indiciou Bacellar por vazar informações ao Comando Vermelho

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/02/2026 15:52

compartilhe

SIGA
x
Anotações de Bacellar mostram que ele cogitou ter Bap, do Flamengo, como vice
Anotações de Bacellar mostram que ele cogitou ter Bap, do Flamengo, como vice crédito: Reprodução

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar cogitou convidar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, para ser seu vice caso disputasse o governo do Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bacellar foi preso pela Polícia Federal em dezembro de 2025, por suspeita de vazar informações ao deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. A PF indiciou o ex-presidente da Alerj nesta sexta-feira, 27, além TH Joias e mais três pessoas.

Anotações apreendidas pela PF mostram que Bacellar vinha planejando cargos que seriam prometidos a pessoas caso ganhasse a disputa para o governo do Rio de Janeiro. Ele era pré-candidato ao Palácio Guanabara pelo União Brasil antes de ser preso.

Anotações de Rodrigo Bacellar mostram nomes cogitados para a vaga de vice

Anotações de Rodrigo Bacellar mostram nomes cogitados para a vaga de vice

Segundo as anotações, além de Bap, Bacellar cogitou também os nomes do ex-policial militar Rodrigo Pimentel e de Marfan Vieira, ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao lado do nome de Pimentel, Bacellar escreveu: segurança pública. Sobre Marfan, o ex-presidente da Alerj anotou: credibilidade.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay