Anotações de Bacellar mostram que ele cogitou ter Bap, do Flamengo, como vice

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar cogitou convidar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, para ser seu vice caso disputasse o governo do Rio.

Bacellar foi preso pela Polícia Federal em dezembro de 2025, por suspeita de vazar informações ao deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. A PF indiciou o ex-presidente da Alerj nesta sexta-feira, 27, além TH Joias e mais três pessoas.

Anotações apreendidas pela PF mostram que Bacellar vinha planejando cargos que seriam prometidos a pessoas caso ganhasse a disputa para o governo do Rio de Janeiro. Ele era pré-candidato ao Palácio Guanabara pelo União Brasil antes de ser preso.

Segundo as anotações, além de Bap, Bacellar cogitou também os nomes do ex-policial militar Rodrigo Pimentel e de Marfan Vieira, ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ao lado do nome de Pimentel, Bacellar escreveu: segurança pública. Sobre Marfan, o ex-presidente da Alerj anotou: credibilidade.