Boulos e Erika Hilton farão campanha por federação do PSOL com o PT

Guilherme Boulos e a deputada Erika Hilton acertaram uma estratégia para convencer integrantes do PSOL a apoiarem o partido a fechar uma federação com o PT. Expoentes psolistas nas redes, os dois vão gravar vídeos e produzir conteúdo digital para promover a aliança. O diretório nacional do partido decidirá sobre o tema em 7 de março.

Apesar dos esforços do ministro da Secretaria-Geral e da deputada, dirigentes da legenda ouvidos pela coluna afirmaram que a ideia deve ser refutada. Na quarta-feira, 25, durante uma reunião com o PSOL, o presidente do PT, Edinho Silva, ofereceu a possibilidade de federação, mas não empolgou os psolistas.

O PSOL foi fundado por antigas lideranças do PT que romperam com o partido. Por isso, boa parte dos dirigentes da sigla não se anima com a proposta de uma aliança nesses termos com os petistas. Entre esses nomes está o deputado Ivan Valente, de São Paulo.