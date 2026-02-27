Assine
Após novela, Haddad acerta com Lula candidatura ao Palácio dos Bandeirantes

Ministro da Fazenda jantou nesta quinta-feira, 27, com o presidente da República para acertar detalhes sobre a disputa pelo governo de São Paulo contra o Tarcísio de Freitas

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
27/02/2026 10:18

Após novela, Haddad acerta com Lula candidatura ao Palácio dos Bandeirantes
Após novela, Haddad acerta com Lula candidatura ao Palácio dos Bandeirantes crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após resistir à ideia de ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) aceitou a missão de disputar a eleição contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantaram no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 27, para acertar detalhes da estratégia de anúncio da candidatura. 

Interlocutores dos dois afirmaram ao PlatôBR que a decisão foi tomada nas conversas preliminares entre os dois e o jantar, com a presença de Ana Estela Haddad e Janja, foi marcado para que os quatro pudessem conversar de maneira mais íntima, sem a presença de outras autoridades.

A tendência é que Haddad só deixe o governo para se dedicar à candidatura após participar da viagem de Lula aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump. O petista quer que o ministro o acompanhe na visita oficial, pois ele construiu uma relação com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e está à frente de medidas de combate à corrupção que serão pauta da viagem. 

O ministro também trabalha para concluir um parecer sobre a viabilidade de um projeto para zerar as tarifas de ônibus no país. A medida é vista pelos petistas como um possível trunfo eleitoral que se juntaria ao fim da escala 6×1 no pacote de bondades que Lula apresentaria ao eleitor em 2026, além da isenção de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil.

