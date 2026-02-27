PDT vê risco real de não alcançar a cláusula de barreira

O PDT acompanha com apreensão a possibilidade de o partido não atingir a cláusula de barreira nas próximas eleições gerais.

O desempenho abaixo do esperado nas últimas disputas, em especial 2022, com o fracasso da candidatura de Ciro Gomes, somado à redução das bancadas e à saída de lideranças regionais, colocou o tema no centro da estratégia para este ano.

A cláusula de barreira exige um desempenho mínimo nacional para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e televisão.

Hoje, o PDT está no limite desses critérios e depende de uma recuperação eleitoral consistente na Câmara dos Deputados para não perder espaço institucional e recursos.

Nos bastidores, dirigentes reconhecem que a fragmentação interna, a dificuldade de renovar o discurso e a concorrência direta com outras legendas da centro-esquerda agravaram o cenário. Mas o culpado mais frequentemente apontado é Ciro Gomes.