Assine
overlay
Início PlatôBr

O principal desafio do Ministério da Justiça na PEC da Segurança

PEC da Segurança será votada na próxima quarta-feira, 4, na Câmara

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/02/2026 02:08

compartilhe

SIGA
x
O principal desafio do Ministério da Justiça na PEC da Segurança
O principal desafio do Ministério da Justiça na PEC da Segurança crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O principal desafio do Ministério da Justiça na discussão da PEC da Segurança Pública é conseguir garantir a permanência da perícia científica e criminal na estrutura das polícias civis. Documentos da pasta apontam preocupação com o assunto em razão da tramitação da PEC 76/2019, texto que propõe a criação de uma polícia científica independente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A PEC da Segurança será votada na próxima quarta-feira, na Câmara. Além da questão da independência das perícias, o governo lutará por mudanças em outros pontos, como o modelo de funcionamento do Fundo Nacional de Segurança Pública e o papel de coordenação do Executivo federal dentro do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A ata de uma reunião do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, com a equipe da pasta, em 5 de fevereiro, mostra que foi discutida a necessidade de tratar sobre a exclusividade pericial na PEC da Segurança, e não na PEC 76/2019.

O objetivo, segundo o documento, é garantir que as polícias civis mantenham suas atribuições investigativas e periciais. O Ministério colocou como foco analisar o texto da PEC 18 [PEC da Segurança] com foco na questão da exclusividade pericial e seu impacto nas polícias civis.

A PEC 76/2019 inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública previstos na Constituição. O texto estabelece que essa força policial terá exclusividade na realização de perícias oficiais de natureza criminal nos estados e no Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa PEC prevê que as polícias científicas passem a ter o mesmo status constitucional de outros órgãos, como as polícias Civil, Militar e Penal. A proposta foi aprovada no Senado em dezembro de 2024 e está na Câmara.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay