Assine
overlay
Início PlatôBr

Chapa do PL a governo e Senado no RJ acende alerta no PT

Composição do PL com o PP e União no RJ foi visando a uma aliança nacional

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
26/02/2026 06:08

compartilhe

SIGA
x
Chapa do PL a governo e Senado no RJ acende alerta no PT
Chapa do PL a governo e Senado no RJ acende alerta no PT crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

O anúncio da composição do PL com PP e União Brasil na disputa pelo governo do Rio de Janeiro acendeu um alerta no PT. A movimentação foi vista como um forte sinal de que os dois partidos, que atualmente têm dois ministérios no governo Lula, seguirão com Flávio Bolsonaro em outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O PL anunciou o deputado estadual licenciado e secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, como candidato ao Palácio Guanabara. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, será o vice. A chapa majoritária também terá o prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella, do União Brasil, e Cláudio Castro como candidatos ao Senado.

À coluna, integrantes do PL afirmaram que a chapa foi formada com objetivo de selar uma aliança nacional, ou seja, contando que o PP e o União Brasil apoiem a candidatura de Flávio Bolsonaro. Assim, o senador terá consigo as duas maiores bancadas da Câmara.

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e uma das maiores lideranças do PP, Dr. Luizinho, participaram das negociações no Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como mostrou a coluna, o PT vem tendo dificuldades de fazer alianças com partidos do Centrão e a esperança do partido, agora, é contar com a neutralidade do Republicanos e do MDB.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay