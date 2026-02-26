Chapa do PL a governo e Senado no RJ acende alerta no PT

O anúncio da composição do PL com PP e União Brasil na disputa pelo governo do Rio de Janeiro acendeu um alerta no PT. A movimentação foi vista como um forte sinal de que os dois partidos, que atualmente têm dois ministérios no governo Lula, seguirão com Flávio Bolsonaro em outubro.

O PL anunciou o deputado estadual licenciado e secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, como candidato ao Palácio Guanabara. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, será o vice. A chapa majoritária também terá o prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella, do União Brasil, e Cláudio Castro como candidatos ao Senado.

À coluna, integrantes do PL afirmaram que a chapa foi formada com objetivo de selar uma aliança nacional, ou seja, contando que o PP e o União Brasil apoiem a candidatura de Flávio Bolsonaro. Assim, o senador terá consigo as duas maiores bancadas da Câmara.

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e uma das maiores lideranças do PP, Dr. Luizinho, participaram das negociações no Rio de Janeiro.

Como mostrou a coluna, o PT vem tendo dificuldades de fazer alianças com partidos do Centrão e a esperança do partido, agora, é contar com a neutralidade do Republicanos e do MDB.