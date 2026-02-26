A campanha de João Campos e o estresse do PSB com o PT

O PSB, de João Campos e Geraldo Alckmin, está se ressentindo com o PT. A origem do estresse é que petistas têm defendido que o partido fique neutro na eleição de Pernambuco, onde Campos disputará contra Raquel Lyra, do PSD.

O mau-humor pernambucano tem contaminado as discussões nos estados. Afinal, além de presidente nacional do PSB, João Campos é o nome de maior projeção para o futuro do partido. Os pessebistas também criticam o PT por planejar deixar uma aliança consolidada de esquerda para que Lula aproveite, no plano nacional, o palanque da governadora.

O PSB afirma que terá aliança com o PT na maioria dos estados e reivindica dois apoios do partido de Lula: a João Campos, em Pernambuco, e a Ricardo Cappelli, no Distrito Federal.

Em São Paulo, o nome do ministro Márcio França já foi colocado pelo PSB, mas os dirigentes entendem que a disputa é a mais estratégica no xadrez dos estados, com o enfrentamento ao governador Tarcísio de Freitas. Por isso, a legenda está mais propensa a apoiar um nome de consenso, como têm sido aventados os de Fernando Haddad, Simone Tebet e do próprio Geraldo Alckmin.

O presidente do PSB do Distrito Federal, Rodrigo Dias, afirmou à coluna que a expectativa era que os petistas apoiassem Cappelli, mas, no ano passado, Leandro Grass se filiou ao PT e passou a ser cotado como candidato. A chapa de Grass ainda incluiria as candidaturas de Erika Kokay, do PT, e Leila Barros, do PDT, ao Senado. Por essa configuração, o PSB ficaria de fora.

Para Dias, o martelo só será batido à beira da divulgação das candidaturas, em julho. Tanto Capelli quanto Grass têm de deixar os cargos públicos que ocupam no começo de abril, caso sejam candidatos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A eleição no Distrito Federal, a propósito, será debatida em um jantar com Geraldo Alckmin nesta quinta-feira, 26. O encontro, na casa de Valdir Oliveira, ex-superintendente do Sebrae no DF, vai reunir líderes do PSB no Distrito Federal e pré-candidatos ao governo e ao Legislativo. Ricardo Cappelli, Rodrigo Dias, Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg estão entre os nomes confirmados.