Skaf entra na articulação do audiovisual no Senado por PL do Streaming

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, entrou na articulação dos produtores de audiovisual para colocar na pauta de votação do Senado o PL do Streaming. Skaf se reuniu na terça-feira, 24, com Eduardo Gomes, relator do texto que estabelece uma alíquota de 3% para a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), em vez dos 4% aprovados pela Câmara. Ele também esteve com Sergio Moro.

Os produtores culturais querem que 60% do recolhimento da Condecine, algo na ordem de R$ 600 milhões por ano, sejam destinados exclusivamente a produtores independentes brasileiros. As plataformas de streaming querem usar o dinheiro para gerar conteúdo original, ou seja, aplicar o dinheiro do imposto diretamente em sua própria produção de filmes e séries.

O cineasta André Sturm, vice-presidente da Fiesp e presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo (Siaesp), e o produtor Paulo Roberto Schmidt, diretor do sindicato, prosseguiram nesta quarta-feira, 25, com a peregrinação no Senado. Eles passaram pelos gabinetes de Humberto Costa e Tereza Cristina, entre outros.

Segundo Sturm, a indústria do audiovisual quer que o projeto de lei seja votado até abril. No segundo semestre, com as eleições, o setor estima que o Senado terá outra composição, o que dificultaria as articulações feitas desde o ano passado na Casa.