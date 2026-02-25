Assine
Skaf entra na articulação do audiovisual no Senado por PL do Streaming

Presidente da Fiesp, Paulo Skaf esteve com relator do projeto de lei, senador Eduardo Gomes

Tatiana Farah
Repórter
25/02/2026 18:06

Skaf entra na articulação do audiovisual no Senado por PL do Streaming crédito: Foto; Reprodução/Instagram

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, entrou na articulação dos produtores de audiovisual para colocar na pauta de votação do Senado o PL do Streaming. Skaf se reuniu na terça-feira, 24, com Eduardo Gomes, relator do texto que estabelece uma alíquota de 3% para a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), em vez dos 4% aprovados pela Câmara. Ele também esteve com Sergio Moro.

Os produtores culturais querem que 60% do recolhimento da Condecine, algo na ordem de R$ 600 milhões por ano, sejam destinados exclusivamente a produtores independentes brasileiros. As plataformas de streaming querem usar o dinheiro para gerar conteúdo original, ou seja, aplicar o dinheiro do imposto diretamente em sua própria produção de filmes e séries.

O cineasta André Sturm, vice-presidente da Fiesp e presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo (Siaesp), e o produtor Paulo Roberto Schmidt, diretor do sindicato, prosseguiram nesta quarta-feira, 25, com a peregrinação no Senado. Eles passaram pelos gabinetes de Humberto Costa e Tereza Cristina, entre outros.

Segundo Sturm, a indústria do audiovisual quer que o projeto de lei seja votado até abril. No segundo semestre, com as eleições, o setor estima que o Senado terá outra composição, o que dificultaria as articulações feitas desde o ano passado na Casa.

