Os interesses brasileiros na Coreia do Sul para além da carne bovina

Após a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Coreia do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária espera acelerar as tratativas com o país asiático para estender a exportação de outros produtos para além da carne bovina. Entre esses itens, estão as carnes de suínos e de aves.

No caso dos suínos, o pleito brasileiro é para aumentar o número de estados habilitados pelos sul-coreanos para exportação. Atualmente, somente Santa Catarina tem frigoríficos autorizados. A meta é estender esse benefício para Rio Grande do Sul e Paraná.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro desejo do governo brasileiro é resolver as questões sanitárias sobre gripe aviária. O pleito dos exportadores é de que, se a doença for eventualmente detectada, a restrição se limite ao município ou a uma microrregião, sem a paralisação total nas vendas em todo o país, como ocorreu em maio do ano passado.