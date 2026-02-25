Assine
overlay
Início PlatôBr

Os interesses brasileiros na Coreia do Sul para além da carne bovina

Ministério da Agricultura e Pecuária negocia com governo do país asiático a possibilidade de ampliar a exportação de outros produtos de interesse do agronegócio

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/02/2026 15:54

compartilhe

SIGA
x
Os interesses brasileiros na Coreia do Sul para além da carne bovina
Os interesses brasileiros na Coreia do Sul para além da carne bovina crédito: Foto: Freepik

Após a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Coreia do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária espera acelerar as tratativas com o país asiático para estender a exportação de outros produtos para além da carne bovina. Entre esses itens, estão as carnes de suínos e de aves. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No caso dos suínos, o pleito brasileiro é para aumentar o número de estados habilitados pelos sul-coreanos para exportação. Atualmente, somente Santa Catarina tem frigoríficos autorizados. A meta é estender esse benefício para Rio Grande do Sul e Paraná.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro desejo do governo brasileiro é resolver as questões sanitárias sobre gripe aviária. O pleito dos exportadores é de que, se a doença for eventualmente detectada, a restrição se limite ao município ou a uma microrregião, sem a paralisação total nas vendas em todo o país, como ocorreu em maio do ano passado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay