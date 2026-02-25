Assine
PT trabalha pela neutralidade do MDB e Republicanos na eleição

Neutralidade compensa a dificuldade de aliança do PT com o Centrão para palanque nacional

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
25/02/2026 15:54

PT trabalha pela neutralidade do MDB e Republicanos na eleição

Diante da dificuldade de fazer uma ampla aliança com partidos do Centrão, o PT está conversando com dirigentes nacionais do MDB e do Republicanos para que os dois partidos mantenham a neutralidade na eleição para a Presidência da República.

A conversa foi facilitada depois que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, desistiu de concorrer contra Lula. E, se confirmada, a neutralidade ajuda ainda que Geraldo Alckmin, do PSB, continue como candidato a vice-presidente. Parte do PT insiste para que Alckmin concorra ao governo paulista contra Tarcísio, mas o vice-presidente tem dito que não quer.

A neutralidade, além de minar o palanque de Flávio Bolsonaro, facilita as alianças regionais e a composição dos palanques nos estados. Há também tratativa com o PP, mas as conversas ainda não avançaram

