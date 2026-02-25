A ida da oposição ao STF em meio ao julgamento do caso Marielle
Deputados bolsonaristas foram ao STF para apresentar pedidos de impeachment contra 16 ministros de Lula
Membros da bancada da oposição na Câmara foram ao STF nesta quarta-feira, 25, em meio ao julgamento do caso Marielle Franco na Corte. O objetivo da visita foi protocolar pedidos de impeachment contra 16 ministros de Lula.
O grupo incluiu os deputados Caroline de Toni, Júlia Zanatta, Evair de Melo, Delegado Caveira, Cabo Gilberto, Sargento Fahur, Rodolfo Nogueira e Helio Lopes.
Enquanto o julgamento avançava na Primeira Turma do Supremo, os deputados bolsonaristas fizeram uma coletiva de imprensa afirmando que o pedido de impeachment é baseado em requerimentos de informações da Câmara.
O artigo 50 da Constituição prevê que incorre em crime de responsabilidade o ministro de Estado que não responde aos requerimentos de informação de parlamentares em 30 dias, responde de modo insuficiente ou presta informações falsas.
Os deputados não falaram sobre o julgamento do caso Marielle, tampouco sobre o antigo colega Chiquinho Brazão, que está no banco dos réus como mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro.