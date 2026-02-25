Assine
Deputados bolsonaristas foram ao STF para apresentar pedidos de impeachment contra 16 ministros de Lula

Bruna Lima
25/02/2026 12:42

A ida da oposição ao STF em meio ao julgamento do caso Marielle crédito: Foto: Bruna Lima/PlatôBR

Membros da bancada da oposição na Câmara foram ao STF nesta quarta-feira, 25, em meio ao julgamento do caso Marielle Franco na Corte. O objetivo da visita foi protocolar pedidos de impeachment contra 16 ministros de Lula.

O grupo incluiu os deputados Caroline de Toni, Júlia Zanatta, Evair de Melo, Delegado Caveira, Cabo Gilberto, Sargento Fahur, Rodolfo Nogueira e Helio Lopes.

Enquanto o julgamento avançava na Primeira Turma do Supremo, os deputados bolsonaristas fizeram uma coletiva de imprensa afirmando que o pedido de impeachment é baseado em requerimentos de informações da Câmara.

O artigo 50 da Constituição prevê que incorre em crime de responsabilidade o ministro de Estado que não responde aos requerimentos de informação de parlamentares em 30 dias, responde de modo insuficiente ou presta informações falsas.

Os deputados não falaram sobre o julgamento do caso Marielle, tampouco sobre o antigo colega Chiquinho Brazão, que está no banco dos réus como mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro.

