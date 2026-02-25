Assine
Sem Tebet no MS, PT espera sacramentar apoio a Soraya em encontro com Lula

Apoiada por Alckmin e João Campos, Soraya Thronicke já acertou se filiar ao PSB para concorrer à reeleição no Mato Grosso do Sul

Tatiana Farah
Repórter
25/02/2026 12:06

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A saída de Simone Tebet da política do Mato Grosso do Sul é esperada pelo PT no estado para os próximos dias. Com o movimento de Simone, tendo como destino provável uma candidatura em São Paulo, os petistas sul-mato-grossenses pavimentam as candidaturas de Soraya Thronicke e do deputado petista Vander Loubet ao Senado.

Presidente do PT no estado, Loubet contou à coluna que as conversas com Soraya estão adiantadas e que falta mais um encontro com Lula e Edinho Silva para dar sinal verde à pré-campanha. O encontro é aguardado para a próxima semana.

Soraya vai deixar o Podemos para entrar no PSB, sob as bênçãos de Geraldo Alckmin e João Campos. Mas o Podemos não deve deixar a senadora. A expectativa de Loubet é que o partido a apoie na coligação com o PT. Durante o Carnaval, Soraya fez um almoço em sua casa, em Campo Grande, reunindo líderes dos dois partidos.

Edinho e Gleisi Hoffmann já conversaram com Soraya para azeitar a campanha. A chapa terá o ex-deputado do PSD agora no PT Fábio Trad como candidato ao governo. Fábio é irmão do senador bolsonarista Nelsinho Trad.

“Já estamos trabalhando para esse palanque, que é o mais amplo que conseguimos para o presidente Lula”, disse o deputado.

