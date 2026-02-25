Operação da PF pode impactar eleição ao Senado em Pernambuco

A Operação Vassalos, deflagrada pela Polícia Federal nessa quarta-feira, 25, tem potencial de impactar a eleição ao Senado em Pernambuco. Autorizada por Flávio Dino, a ação da PF investiga desvio de emendas parlamentares e tem entre os alvos o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, do União Brasil, um dos possíveis candidatos a senador no estado em outubro.

Miguel é um dos nomes cotados ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra, do PSD, que tentará a reeleição. Raquel terá como principal adversário João Campos, prefeito do Recife, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Além de Miguel Coelho, são investigados o pai dele, o ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, e o deputado e ex-ministro Fernando Coelho Filho, do União.

Segundo a PF, a operação desta quarta apura o desvio de dinheiro de emendas parlamentares a partir de crimes licitatórios, como frustração do caráter competitivo de licitações e fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por ordem de Dino, foram cumpridos 42 mandados de busca em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.