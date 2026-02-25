Assine
Grupo de Boulos no PSOL decide por apoiar federação com PT

PSOL terá reunião com lideranças do PT nesta quarta-feira, 25, para decidir rumo do partido

Bruna Lima
Repórter
25/02/2026 06:06

Grupo de Boulos no PSOL decide por apoiar federação com PT crédito: Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A vertente Revolução Solidária, grupo de Guilherme Boulos no PSOL, decidiu nessa terça-feira, 24, apoiar a formação de uma federação com o PT posição que sofre resistência da maioria dos psolistas. A decisão deve ser publicada nesta quarta-feira, 25, após uma reunião com os petistas, em Brasília.

A federação com o partido de Lula também é apoiada pela tesoureira do PSOL Nacional, Natalia Szermeta Boulos, mulher do ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

A Revolução Solidária, de Guilherme Boulos, compõe o PSOL Popular, grupo liderado pela presidente da sigla, Paula Coradi. Ela tem se mostrado como uma das vozes contra a federação, mas a favor do diálogo.

A outra vertente que compõe o PSOL Popular, a Primavera Socialista, publicou no Instagram nesta terça-feira que apoia a renovação da federação com a Rede Sustentabilidade.

Na reunião desta quarta, a executiva nacional do PSOL irá se reunir com lideranças do PT para discutir os rumos da aliança, a formação de palanques estaduais e como funcionaria uma possível federação com os petistas. Essa união, contudo, só será levada a uma discussão no PSOL no dia 7 de março, em uma reunião da executiva psolista.

