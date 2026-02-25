PL tenta aproveitar atrito entre Tarcísio e Kassab para pressionar por vice em SP
Partido de Valdemar Costa Neto terá oportunidade de ampliar pressão na próxima sexta, em evento na Alesp, palco simbólico ao PL
Valdemar Costa Neto tem intensificado as pressões para emplacar o vice de Tarcísio de Freitas, conforme a coluna informou que ele faria. A aposta do PL é aproveitar o momento de estremecimento na relação entre Tarcísio e Gilberto Kassab para tomar o lugar do PSD ao lado do governador na chapa à reeleição.
O governador e Kassab tiveram alguns atritos públicos desde janeiro, quando o chefe do PSD declarou que Tarcísio deveria evitar uma postura de submissão em relação a Jair Bolsonaro. O governador não gostou da avaliação externada pelo aliado.
Aliados de Valdemar esperam que a relação de Tarcísio com o PSD esfrie ainda mais após a saída de Kassab do governo paulista, até abril, para se dedicar às articulações do partido nas eleições deste ano.
Na próxima sexta-feira, 27, o PL terá uma oportunidade de ampliar o lobby pela vice de Tarcísio de Freitas com pompa e circunstância em um palco politicamente muito simbólico para as pretensões do partido.
Valdemar vai receber na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, a mais alta honraria da Casa. Tarcísio deve ir ao evento, assim como Flávio Bolsonaro. O presidente do PL quer que o companheiro de chapa do governador seja exatamente o presidente da Alesp, André do Prado. O presidente do PL tem dito que o partido tem direito à vaga por ser dono da maior bancada de deputados estaduais.
Tarcísio de Freitas, no entanto, rechaça a tese de algum partido ter direitos sobre a posição de vice. Tarcísio gostaria de manter Felício Ramuth, do PSD, como companheiro de chapa. Nos últimos dias, ele minimizou as investigações de autoridades de Andorra sobre Ramuth e a esposa dele por suposta lavagem de dinheiro.