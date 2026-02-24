PT da Bahia se surpreende com rumores sobre candidatura de ministra

A possibilidade de Margareth Menezes concorrer à Prefeitura de Salvador em 2028 voltou a circular nos bastidores da política baiana nessa segunda-feira, 23, e deixou alguns petistas desconcertados e desconfiados. A possível candidatura tem corrido a partir de aliados da ministra.

Além de ser incomum que se ventile nome de candidato com tanta antecedência, os dirigentes do PT no estado estranharam porque, embora tenha sido convidada por Edinho Silva, Margareth ficou de pensar no caso mas… sequer se filiou ao PT.

“Não tem isso de pensar 2028 sem antes resolver 2026. Minha impressão é que alguém queria fritar Margareth e está conseguindo”, disse à coluna um dirigente nacional do partido.

Como já havia noticiado a coluna em dezembro, interlocutores da ministra da Cultura afirmam que ela está mesmo se animando com a ideia. Só que essa mesma animação ocorreu quando ela pensou em concorrer a deputada federal e acabou desistindo.