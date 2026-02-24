Assine
overlay
Início PlatôBr

PT da Bahia se surpreende com rumores sobre candidatura de ministra

Margareth Menezes estaria pensando em se candidatar a prefeita pelo partido, mas nem é filiada ainda

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
24/02/2026 16:06

compartilhe

SIGA
x
PT da Bahia se surpreende com rumores sobre candidatura de ministra
PT da Bahia se surpreende com rumores sobre candidatura de ministra crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A possibilidade de Margareth Menezes concorrer à Prefeitura de Salvador em 2028 voltou a circular nos bastidores da política baiana nessa segunda-feira, 23, e deixou alguns petistas desconcertados e desconfiados. A possível candidatura tem corrido a partir de aliados da ministra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de ser incomum que se ventile nome de candidato com tanta antecedência, os dirigentes do PT no estado estranharam porque, embora tenha sido convidada por Edinho Silva, Margareth ficou de pensar no caso mas… sequer se filiou ao PT.

“Não tem isso de pensar 2028 sem antes resolver 2026. Minha impressão é que alguém queria fritar Margareth e está conseguindo”, disse à coluna um dirigente nacional do partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como já havia noticiado a coluna em dezembro, interlocutores da ministra da Cultura afirmam que ela está mesmo se animando com a ideia. Só que essa mesma animação ocorreu quando ela pensou em concorrer a deputada federal e acabou desistindo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay