Governo pediu para polícias interpelarem deputados sobre PL Antifacção

Uma das frentes de mobilização do Ministério da Justiça pela aprovação do PL Antifacção foi pedir às polícias que pressionassem as bancadas de seus estados a aprovarem a versão do texto encaminhada pelo Senado. A ofensiva foi decidida em uma reunião da pasta em 5 de fevereiro.

A ata geral da reunião mostra que uma das tarefas encaminhadas às polícias estaduais foi: engajar-se com suas bancadas legislativas para apoiar a versão do PL Antifacção restaurada pelo senador Alessandro.

Segundo o documento, o projeto foi distorcido na Câmara, sob relatoria do deputado bolsonarista Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e resgatado à proposta original com a relatoria do senador Alessandro Vieira.

Como informou a coluna, o Ministério da Justiça está mobilizado para a votação do PL Antifacção na Câmara, prevista para esta semana. Na última quinta-feira, 19, o projeto trancou a pauta da Casa, e a expectativa do governo é que seja analisado nesta terça-feira, 24.

A Constituição determina que os deputados analisem, em até 45 dias, projetos com urgência solicitada pelo Executivo, como o PL Antifacção. O texto foi aprovado em dezembro pelo Senado com modificações favoráveis ao governo.