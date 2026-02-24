Assine
Governo pediu para polícias interpelarem deputados sobre PL Antifacção

Ministério da Justiça pediu ajuda às polícias estaduais sobre o PL Antifacção

Bruna Lima
Repórter
24/02/2026 04:12

Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Uma das frentes de mobilização do Ministério da Justiça pela aprovação do PL Antifacção foi pedir às polícias que pressionassem as bancadas de seus estados a aprovarem a versão do texto encaminhada pelo Senado. A ofensiva foi decidida em uma reunião da pasta em 5 de fevereiro.

A ata geral da reunião mostra que uma das tarefas encaminhadas às polícias estaduais foi: engajar-se com suas bancadas legislativas para apoiar a versão do PL Antifacção restaurada pelo senador Alessandro.

Segundo o documento, o projeto foi distorcido na Câmara, sob relatoria do deputado bolsonarista Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e resgatado à proposta original com a relatoria do senador Alessandro Vieira.

Como informou a coluna, o Ministério da Justiça está mobilizado para a votação do PL Antifacção na Câmara, prevista para esta semana. Na última quinta-feira, 19, o projeto trancou a pauta da Casa, e a expectativa do governo é que seja analisado nesta terça-feira, 24.

A Constituição determina que os deputados analisem, em até 45 dias, projetos com urgência solicitada pelo Executivo, como o PL Antifacção. O texto foi aprovado em dezembro pelo Senado com modificações favoráveis ao governo.

