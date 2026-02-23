Assine
Anielle Franco e família vão ao STF para julgamento final do caso Marielle

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
23/02/2026 21:24

Anielle Franco e família vão ao STF para julgamento final do caso Marielle crédito: Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A ministra Anielle Franco e sua família vão nesta terça-feira, 24, ao STF para acompanhar o julgamento dos acusados de ordenar a morte da vereadora Marielle Franco, irmã da ministra, e de seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018.

Estão em julgamento os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os três foram detidos em março do ano passado acusados de mandar matar a vereadora, que teve seu carro perseguido e alvejado na rua, no Rio. Eles negam ter ligação com as duas mortes.

O julgamento acontece na Primeira Turma do STF, com os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

