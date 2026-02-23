Assine
Os riscos mapeados pelo governo com as mudanças no tarifaço de Trump

Integrantes da equipe econômica identificaram os principais desdobramentos da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar a sobretaxação global

Antonio Temóteo
Repórter
23/02/2026 15:33

Os riscos mapeados pelo governo com as mudanças no tarifaço de Trump crédito: Fotos: Freepik

Após o alívio inicial com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar na última sexta-feira, 20, as tarifas globais do presidente Donald Trump, o governo brasileiro começou a mapear riscos que podem se tornar realidade nos próximos meses, a depender do desenrolar dos fatos. 

A avaliação inicial do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e do Ministério da Fazenda, corroborada por economistas e analistas de mercado, é de que o Brasil e a China são os países mais favorecidos com a decisão do Justiça americana.

Entretanto, há risco de que no segundo semestre as tarifas de 15% impostas por Trump possam ser elevadas se o presidente dos Estados Unidos conquistar maioria no Legislativo. Em novembro, os americanos escolherão 435 deputados e um terço dos senadores.

Caso o presidente dos Estados Unidos volte a ganhar força política, há risco de que renove as tarifas, com apoio de deputados e senadores, com impacto no câmbio e potencial para elevar a cotação do dólar. No curto prazo, a tendência é de que a moeda americana se aproxime dos R$ 5,00, diante dos ventos favoráveis positivos para a economia brasileira.

