PSOL lançará nome para mandato-tampão no Rio de Janeiro

Nome do PSOL ainda não foi definido, mas será um dos pré-candidatos do partido cogitados para a eleição de outubro

Bruna Lima
23/02/2026 15:01

PSOL lançará nome para mandato-tampão no Rio de Janeiro crédito: Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O PSOL do Rio de Janeiro decidiu lançar um nome para disputar o mandato-tampão no governo do estado.

O candidato ainda não foi definido, mas está entre os três pré-candidatos do partido que já vinham sendo cogitados para a disputa da eleição de outubro: William Siri, Glauber Braga e Thais Ferreira.

Vereador no Rio, William Siri é o favorito dentro do diretório psolista para disputar o governo. A análise é que Glauber Braga ganhou projeção nacional no último ano e será reeleito sem dificuldade para a Câmara. Como a prioridade do PSOL é eleger deputados, o partido não deseja abrir mão de uma provável cadeira na Câmara em nome de chances baixíssimas de vitória ao Palácio Guanabara.

A eleição ao mandato-tampão se dará porque Cláudio Castro vai deixar o governo para se candidatar ao Senado pelo PL. Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) precisará escolher, à base do voto aberto, um candidato para ocupar a cadeira de Castro até o fim do ano.

Os possíveis candidatos até agora são André Ceciliano, do PT, Douglas Ruas e Nicola Miccione, do PL.

