Votação do PL Antifacção mobiliza governo em ano eleitoral

Projeto deve ser votado na Câmara nesta terça-feira, após voltar do Senado com alterações favoráveis ao governo

Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
23/02/2026 14:37

Votação do PL Antifacção mobiliza governo em ano eleitoral crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério da Justiça está mobilizado desde o final da semana passada para a votação do PL Antifacção na Câmara, prevista para esta semana. Na última quinta-feira, 19, o projeto trancou a pauta da Casa e a expectativa do governo é que seja analisado nesta terça-feira, 24.

A Constituição determina que os deputados analisem em até 45 dias projetos com urgência solicitada pelo Executivo, como o PL Antifacção. O texto foi aprovado em dezembro pelo Senado com modificações favoráveis ao governo, após ter passado pela Câmara sob relatoria do deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo.

O texto voltou para a Câmara e para a relatoria de Derrite, bolsonarista que foi secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas. O governo Lula, agora, se mobiliza para impedir que o projeto seja sequestrado pela oposição mais uma vez.

O Palácio do Planalto estava em dúvida sobre retirar ou não o pedido de urgência. O receio era não conseguir se organizar politicamente para a votação nesta semana, logo após o Carnaval. A decisão de manter a urgência foi para não dar argumentos à oposição, em ano eleitoral, de que o governo não prioriza o debate da segurança pública.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

