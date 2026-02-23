Assine
Arruda: de inelegível a candidato cortejado no DF

Procura por José Roberto Arruda na disputa pelo governo do DF vai de Ricardo Cappelli a Celina Leão

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
23/02/2026 12:00

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Distrito Federal, o ex-governador José Roberto Arruda deixou de ser um nome tóxico e passou a ser cortejado por todos os lados em Brasília. Recém-filiado ao PSD, Arruda pode retomar a elegibilidade após mudanças na Lei da Ficha Limpa.

A vice-governadora Celina Leão, do Progressistas, líder nas pesquisas, quer Arruda como aliado logo no primeiro turno ou, ao menos, em um eventual segundo turno. Celina tem como trunfo a proximidade ideológica com o ex-governador.

Já Ricardo Cappelli, do PSB, quer ver Arruda candidato no primeiro turno, como uma forma de rachar a direita. Cappelli vê possibilidade de acenar para o ex-governador em um eventual segundo turno.

O candidato do PSB, palanque de Lula na disputa do Distrito Federal, tem defendido a legitimidade da candidatura de José Roberto Arruda. Cappelli cita a flexibilização da Lei da Ficha Limpa aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente.

Inelegível na eleição de 2022, Arruda apoiou Ibaneis Rocha, que se reelegeu no primeiro turno naquele ano. Na ocasião, o ex-governador fez a campanha de sua então esposa, Flávia Arruda, ao Senado. Ela foi derrotada por Damares Alves, sua colega no governo Jair Bolsonaro.

